إنزيم "q-10" الموجود فى أنسجة جسم الإنسان يحمى القلب

أوضحت دراسة أجراها الدكتور ديدييه شو رئيس المعهد الأوروبى للجمعية الغذائية فى فرنسا، أن مساعد إنزيم "q-10"، وهو من مضادات الأكسدة التى تبطئ أكسدة الدهون التى تتراكم على جدار الشرايين، ولذا فإن من فوائدها الوقاية من أمراض القلب مثل انسداد نسيج القلب العضلى والسكتات الدماغية، وهذا الإنزيم له فاعلية كمضاد للأكسدة عشرة إضعاف من فاعلية فيتامين هـ.

ويستخدم هذا الإنزيم فى اليابان كعلاج مكمل فى حالة نقص عمل القلب وارتفاع ضغط الدم فهو ينشط عملية التنفس الداخلى فى الخلايا، ويلعب دورا حيويا فى إنتاج الطاقة فى كل خلية بالجسم وهى تساعد الدورة الدموية وتنشط جهاز المناعة.

جدير بالذكر أن هذا الإنزيم يوجد فى أسماك الماكريل والسلمون والسردين وصفار البيض ولحم البقر والفول السودانى والسبانخ .