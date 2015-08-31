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«السيسي» يجرى مباحثات فى سنغافورة مع الرئيس تونى تان ورئيس الوزراء

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«السيسي» يجرى مباحثات فى سنغافورة مع الرئيس تونى تان ورئيس الوزراء «السيسي» يجرى مباحثات فى سنغافورة مع الرئيس تونى تان ورئيس الوزراء

التقي الرئيس عبد الفتاح ، فى قصر الرئاسة فى سنغافورة استانا ظهر اليوم الاثنين (بتوقيت سنغافورة) مع الرئيس السنغافورى توني تان في جلسة ثنائية أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بالإضافة إلى قضايا مكافحة الإرهاب والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقي الرئيس السيسى مع لي هسيين لونج رئيس وزراء سنغافورة بقصر الرئاسة السنغافورى حيث يقع مقر أيضا لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في مجالات الطاقة والمياه والتعليم الفني والاستثمار والموانئ البحرية.

وكانت قد أجريت قبل المباحثات مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس السيسي الذي بدأ أمس زيارة دولة لسنغافورة تستغرق ثلاثة أيام ضمن جولته الأسيوية التي تشمل الصين واندونيسيا.

أ ش أ

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