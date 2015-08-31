السيسي يلتقي فى سنغافورة مع كبار المستثمرين ورؤساء كبري الشركات

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم بمقر إقامته في سنغافورة مع كبار المستثمرين ورجال الأعمال السنغافوريين ورؤساء كبري الشركات السنغافورية العاملة أو تلك التي ترغب في الاستثمار في السوق المصرية وخاصة في تنمية منطقة قناة السويس.

وبحث الرئيس السيسي مع رجال الاعمال السنغافوريين التسهيلات التشريعية والإدارية التي توفرها مصر للاستثمارات الأجنبية وفرص الاستثمار الواعد خاصة مع وجود عدد كبير من المشروعات القومية الكبري التي تسعي مصر لتنفيذها حاليا وخلال المرحلة المقبلة.

وعرض وزير الاستثمار أشرف سلمان والفريق مهاب مميش خلال اللقاء فرص الاستثمار المتاحة في محور قناة السويس، وارتباطه بقناة السويس الجديدة، ودعاهم إلي الاستثمار بقوة في مصر، مؤكدا أن عوائد الاستثمار في هذه المشروعات ستكون مرتفعة ومشجعة للشركات على القدوم إلي مصر والاستثمار فيها.

أ ش أ