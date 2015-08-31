صحيفة جزائرية: نشر قوات عسكرية على الحدود مع تونس

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الفجر" الجزائرية أن قوات خاصة تابعة للجيش الوطنى الشعبى انتشرت وتتمركز منذ عدة أيام فى المناطق الحدودية الجزائرية الشرقية مع تونس ، حيث تجمعت وحدات من هذه القوات على الشريط الحدودى الفاصل بين ولايتى الطارف وتبسة المحاذيتين للتراب التونسى .إعلان - Ads إعلان - Ads
وقالت الصحيفة فى عددها الصادر اليوم الإثنين أن هذا الإجراء يأتى فيما تقوم قوات الجيش التونسى من الجهة المقابلة للحدود بعمليات تمشيط وبحث عن المجموعة الإرهابية التى هاجمت مركز الجمارك التونسي بمنطقة القصرين واغتالت عنصرا من الجمارك التونسية.
وأضاف المصدر نفسه أن تحركات الجيش الوطنى الشعبى تأتى فى إطار خطة الطوارئ والوقاية التى تطبقها قيادة أركان الجيش الوطن على كافة المناطق الحدودية الشمالية والجنوبية لقطع أية اتصالات أو إمدادات للمجموعات الإرهابية التى لا تزال ناشطة بجبال سكيكدة والمناطق الداخلية للبلاد مع الجماعات الإرهابية الناشطة بتونس وليبيا.