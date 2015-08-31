صحيفة جزائرية: نشر قوات عسكرية على الحدود مع تونس

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الفجر" الجزائرية أن قوات خاصة تابعة للجيش الوطنى الشعبى انتشرت وتتمركز منذ عدة أيام فى المناطق الحدودية الجزائرية الشرقية مع تونس ، حيث تجمعت وحدات من هذه القوات على الشريط الحدودى الفاصل بين ولايتى الطارف وتبسة المحاذيتين للتراب التونسى .

وقالت الصحيفة فى عددها الصادر اليوم الإثنين أن هذا الإجراء يأتى فيما تقوم قوات الجيش التونسى من الجهة المقابلة للحدود بعمليات تمشيط وبحث عن المجموعة الإرهابية التى هاجمت مركز الجمارك التونسي بمنطقة القصرين واغتالت عنصرا من الجمارك التونسية.

وأضاف المصدر نفسه أن تحركات الجيش الوطنى الشعبى تأتى فى إطار خطة الطوارئ والوقاية التى تطبقها قيادة أركان الجيش الوطن على كافة المناطق الحدودية الشمالية والجنوبية لقطع أية اتصالات أو إمدادات للمجموعات الإرهابية التى لا تزال ناشطة بجبال سكيكدة والمناطق الداخلية للبلاد مع الجماعات الإرهابية الناشطة بتونس وليبيا.