وكالة الأنباء اليمنية: مقتل 33 من الميليشيات في تعز جنوبى البلاد

ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن 33 من عناصر مليشيات الحوثى وصالح قتلوا، بينما أصيب 25 آخرون فى المواجهات التى دارت على مدار أمس الأحد بين المقاومة الشعبية المدعومة من القوات الموالية للشرعية والمليشيات فى مناطق وادي الضباب والكمب ومحيط منزل الرئيس السابق على عبد الله صالح ومنطقة ثعبات في محافظة تعز جنوب غربى البلاد .

ونقلت الوكالة عن مصدر بالمقاومة الشعبية قوله " إن عناصر المقاومة تصدت لهجمات الميليشيات المتكررة فى محاولتها لاستعادة منطقة ثعبات ومنزل صالح في حي الجحملية مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة فى هجماتها بالتزامن مع القصف بالمدفعية الثقيلة والدبابات وقاذفات الصواريخ.

وأوضح المصدر أن أحد عناصر المقاومة قتل فى اشتباكات فيما أصيب 23 آخرون ، فى الوقت الذى واصلت الميليشيات قصف الاحياء السكنية بتعز بقذائف الكاتيوشا والهاوزر ما أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين واحتراق منازل فى ثعبات والجحملية .