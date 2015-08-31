جسمك منفخ..تعرف على بعض الإشارات الدالة على احتباس السوائل فى الجسم

كثير من الحالات المرضية تعانى احتباسا حقيقا للمياه فى الجسم للكثير من الأسباب المرضية، كالإصابة بدوالى القدم أو جلطات الساق وغيرها من الأسباب، وهو ما يجعلها تعانى من الكثير من الأعراض المرضية المزعجة، ويختلط على البعض تمييز أعراض احتباس المياه بالجسم مع غيرها من الأمراض الأخرى. احتباس سوائل الجسم مشكلة لابد من عرضها على المختص

>الدكتور محمد المغاورى استشارى أمراض الجراحة العامة والأوعية الدموية، أكد خلال حديثه لـ"اليوم السابع"، أن الجسم قد يخزن المياه والسوائل لأسباب مختلفة، وهذه الحالة لها أضرار خطيرة على المريض إذا لم يتم اكتشافها سريعا ومحاولة التخلص من هذه السوائل المحتبسة والمسببة لاضطراب أجهزة ووظائف الجسم كافة، لتجعله غير مستقر، سواء باستخدام مدرات البول الدوائية أو العشبية، وفى جميع الحالات وحده الطبيب المعالج الذى يقرر. بعض الإشارات الظاهرة الدالة احتباس سوائل الجسم

>ومن هنا عرض د.محمد مجموعة أهم أعراض احتباس السوائل فى الجسم والتى يشعر خلالها المريض بخلل ما فى نظام التبول، فقد يشعر بأن بوله لا يخرج بالكامل، أو أن بوله ينحبس فى المثانة، أو أنه يخرج قطرات قليلة، أو أنه يتبول على عدة مرات فى المرة الواحدة دون تواصل، كذلك الشعور بانتفاخات غير مريحة فى أجزاء مختلفة من الجسم، كالساق على سيبل المثال، أو ساق دون أخرى، وكذلك الشعور بعدم الراحة فى بعض مناطق الجسم، مما يستلزم زيارة سريعة للطبيب.

شبكةعيونالإخبارية

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