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عشان ميجيلكش أمراض بسبب الدهون أديها سمك وتونة

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عشان ميجيلكش أمراض بسبب الدهون أديها سمك وتونة عشان ميجيلكش أمراض بسبب الدهون أديها سمك وتونة
السمنة وكثرة بالجسم من أكثر الأشياء التى تتسبب فى إصابة الإنسان بالقلق لأنها تجعله أكثر عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض، ومن أهمها انسداد الشرايين والجلطات.

وهناك الكثيرون الذين يتجنبون تناول أنواع كثيرة من الطعام وخاصة ذات الدهون المرتفعة خوفا من تعرض حياتهم للخطر، وخاصة الأشخاص المصابون بارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم.

ولكن ما هى أفضل أنواع الدهون الغير ضارة على حياة الشخص؟
>وفى هذا السياق، تشير الدكتورة رهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك العديد من أنواع الدهون الضارة والتى تتسبب فى إصابة الشخص بالعديد من الأمراض.

وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن الدهون المتواجدة فى الأطعمة الغنية بالأوميجا3 تعد من أفضل أنواع الدهون، لأنها تحتوى على "الأحماض الدهنية"، التى تساعد الجسم على التخلص من الكولسترول، وتقوى جهازه المناعى وتقى من الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين والسرطان.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية د.رهام، بعض الأطعمة التى تحتوى على الأحماض الدهنية أو الأوميجا3، ومنها:
>1- الأسماك كالتونة والماكريل والبورى.
>2- الزيت الحار، لذلك يمكنك تناوله مع طبق الفول فى الصباح.
>3- زيت الصويا.
>4- المكسرات كاللوز والكاجو.
>5- البروكلى.
>6- الخس.
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