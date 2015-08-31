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إرتفاع عدد الإصابات إلى 259 فى حريق المبنى السكنى بالسعودية

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إرتفاع عدد الإصابات إلى 259 فى حريق المبنى السكنى بالسعودية إرتفاع عدد الإصابات إلى 259 فى حريق المبنى السكنى بالسعودية
أعلن الدفاع المدنى السعودى اليوم الاثنين عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 259 آخرين أثر اندلاع حريق بمبنى سكني بمدينة الخبر شرقى المملكة.

و اشار الدفاع المدنى أن من بين الضحايا ثلاثة كنديين من أصول آسيوية وباكستانى وامرأة نيجيرية.

ونقلت وكالة الأنباء عن العقيد علي بن سعد القحطانى، المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية قوله إن "إجمالي المصابين وصل الى 259 مصابا، بينما عدد الوفيات 10 حالات، بعد الانتهاء من عملية إخماد الحريق الذي اندلع أمس الاحد فى أحد المجمعات السكنية المستأجرة لأرامكو السعودية في مدينة الخبر".

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مصر 365

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