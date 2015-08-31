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لو عندك عمل شاق ومحتاج طاقة إديها شيكولاتة غامقة واشرب ميه

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لو عندك عمل شاق ومحتاج طاقة إديها شيكولاتة غامقة واشرب ميه لو عندك عمل شاق ومحتاج طاقة إديها شيكولاتة غامقة واشرب ميه
كشفت الدكتورة باتريشيا بانان، استشارى التغذية بمستشفى لوس أنجلوس، أن العمل بمشروع مجهد يرفع من الحاجة إلى مزيد من النوم، أو الحاجة إلى الهدوء بعد يوم شاق، لذلك هناك بعض الخيارات الغذائية لتعزيز صحتك، والإنتاجية، والطاقة فى العمل، وفقًا لموقع "Fox News"، وهى كالتالى:

1- الشيكولاتة الداكنة والحبوب الكاملة


>أظهرت الأبحاث التى أجريت فى كلية الطب بجامعة هارفارد أن تناول نسبة عالية من الألياف والأطعمة والحبوب الكاملة ترتبط بانخفاض الوزن، مما يقلل من الإشارة لجسمك لتخزين فى حين ارتبط استهلاك الأطعمة المصنوعة من الحبوب المكررة مع زيادة الوزن.

2- الماء


>جسمك يحتاج إلى الماء ليعمل بشكل طبيعى، ولكن عندما تقلل من شرب المياه قد تشعر أيضًا بالتعب، وصعوبة فى التركيز، أو تحتاج إلى الأكل أكثر من المعتاد، لأن الدماغ غالبًا ما يسىء فهم العطش كما الجوع، لذلك يجب إبقاء زجاجة المياه التى يعاد استخدامها فى العمل حتى إذا وجدت طعم المياه غير محببة.

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مصر 365

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