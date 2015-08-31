أهمها البط والجمبرى.. تعرف على أهم 9 أغذية ترفع نسبة الكولسترول

يشكل ارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان العامة، ولكن الأكثر تأثرًا هو القلب والمخ، ويصبحان أكثر عرضة للإصابة بالسكتات والتجلطات.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى، استشارى السمنة والنحافة، إلى أن سوء التغذية وتناول الأطعمة الغنية بالدهون يعد السبب الأول للإصابة بارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم.
>ويقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض الأطعمة التى تساعد على ارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم، ومنها:
>1- الجمبرى: من أهم الأطعمة التى تزيد نسبة الكولسترول فى الدم، وليس الأسماك لأن هناك اعتقاد خاطئ أن تناولك للأسماك يزيد نسبة الكولسترول فى الدم.
>2- الأطعمة السريعة "fast food" التى يلجأ إليها الكثيرون لتناولها أثناء شعورهم بالجوع، وخاصة العاملين وتتسبب فى زيادة نسبة الكولسترول فى الدم.
>3- البط: من اللحوم التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والكولسترول، ولذلك ينصح الأشخاص الذين يعانون من ارتفاعه تجنب تناول لحم البط.
>4- البيض: يعد من أكثر الأطعمة المشبعة بالكولسترول، وينصح دائما الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكولسترول بتجنب تناوله.
>5- المخبوزات كالباتيه والكرواسون: لأنها تخبز بالسمن.
>6- الأجبان: لأنها تحتوى على نسبة عالية من الدهون وخاصة النوع السائل.
>7- الكبد.
>8- المخ.
>9- الآيس كريم.
>وينصح استشارى السمنة والنحافة، بضرورة تجنب تناول الأطعمة الدسمة وممارسة الرياضة بشكل يومى.
سبب ارتفاع الكولسترول فى الدم
>وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى، استشارى السمنة والنحافة، إلى أن سوء التغذية وتناول الأطعمة الغنية بالدهون يعد السبب الأول للإصابة بارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم.
تعرف على الأطعمة التى ترفع نسبة الكولسترول فى الدم
>ويقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض الأطعمة التى تساعد على ارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم، ومنها:
>1- الجمبرى: من أهم الأطعمة التى تزيد نسبة الكولسترول فى الدم، وليس الأسماك لأن هناك اعتقاد خاطئ أن تناولك للأسماك يزيد نسبة الكولسترول فى الدم.
>2- الأطعمة السريعة "fast food" التى يلجأ إليها الكثيرون لتناولها أثناء شعورهم بالجوع، وخاصة العاملين وتتسبب فى زيادة نسبة الكولسترول فى الدم.
>3- البط: من اللحوم التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والكولسترول، ولذلك ينصح الأشخاص الذين يعانون من ارتفاعه تجنب تناول لحم البط.
>4- البيض: يعد من أكثر الأطعمة المشبعة بالكولسترول، وينصح دائما الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكولسترول بتجنب تناوله.
>5- المخبوزات كالباتيه والكرواسون: لأنها تخبز بالسمن.
>6- الأجبان: لأنها تحتوى على نسبة عالية من الدهون وخاصة النوع السائل.
>7- الكبد.
>8- المخ.
>9- الآيس كريم.
>وينصح استشارى السمنة والنحافة، بضرورة تجنب تناول الأطعمة الدسمة وممارسة الرياضة بشكل يومى.