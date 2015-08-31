»دبيوتيك« و»إنبارك« يحققان 20 % نمواً في النصف الأول

أعلن مجمع دبي للتقنيات الحيوية والأبحاث (دبيوتيك) ومجمع الطاقة والبيئة (إنبارك) عن تحقيق نمو قوي في النصف الأول من عام 2015، حيث ارتفع عدد شركاء الأعمال الجدد الذين اتخذوا من دبيوتك وإنبارك مقراً لهم بنسبة 20٪، ويأتي هذا تأكيداً على شعبية المناطق الحرة لدى تيكوم للاستثمارات كمركز إقليمي للشركات للنمو والتوسع في منطقة الشرق الأوسط.

وفي النصف الأول من عام 2015، انضمت خمس وأربعون شركة جديدة إلى قائمة شركاء الأعمال في مجمعي دبيوتك وإنبارك، والتي تقع في منطقة البرشاء الجنوبية في دبي، ليصل العدد الإجمالي للشركات في المجمعين إلى 269 شركة.

تحفيز على الابتكار

واشتملت قائمة الشركات الجديدة الواقعة في المنطقة الحرة على عدد من الشركات العالمية مثل شركة فايزر، وشركة أمجين، وبيبسي كولا، وشركة باير، تيرموفيشر سينتيفيك، وشركة فيرست سولار، مما يوفر مجتمعاً يحفز على الابتكار والإبداع لجميع الشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من بنية تحتية عالمية المستوى وأحدث مرافق البحث والتطوير العلمي.

وتقوم المناطق الحرة بتقديم الدعم للشركات الناشئة والشركات العالمية التي تبحث عن قاعدة إقليمية لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط أو على المستوى العالمي.

وقد كشفت تيكوم للاستثمارات في العام الماضي عن خططها لافتتاح المقر الجديد لدبيوتك والمقرر أن يتم الانتهاء منه في عام 2016. وجاء هذا الإعلان استجابة للطلب المتزايد سنوياً على دبيوتيك وإنبارك من الشركات العالمية.

ويتألف المشروع من برجين شاهقين يعكس تصميمهما لمسات مبتكرة ويقومان بتوفير أكثر من نصف مليون قدم مربع من المساحات المكتبية. وفي هذا الصدد قال مروان عبد العزيز، المدير التنفيذي لـ«دبيوتيك» و«إنبارك»: «إنني فخور بالإنجازات التي حققناها، حيث يشهد كل من مجمعي دبيوتك وإنبارك نمواً مطرداً في عدد الشركاء الجدد سنوياً.

وتشهد مجمعات أعمالنا نشاطاً وازدهاراً غير مسبوق. ويعتبر انضمام 45 من الشركاء الجدد في العام الماضي خير دليل على تميز مجتمعات أعمالنا ذات المستوى العالمي، بالإضافة إلى تميز المرافق المتطورة التي نوفرها. وأتوقع أن يستمر الطلب المطرد كلما اقترب موعد افتتاح المقر الجديد في عام 2016».

ومن جهته، علق سيد جافري، نائب الرئيس الأول والرئيس، لمنطقة آسيا والأسواق الناشئة في شركة ثيرمو فيشر ساينتيفيك، الشركة العالمية الرائدة في تطوير المنتجات التقنية الحيوية، قائلاً: «لقد شكل افتتاح مركز تجربة العملاء في مجمع ديبوتك خلال شهر أبريل الماضي خطوة مهمة في إطار استراتيجيتنا لنمو أعمالنا في منطقة الشرق الأوسط. إن نجاحنا في خدمة قاعدة عملائنا الإقليمية المتنامية وتلبية احتياجاتهم المتزايدة أساسه الدعم الكبير الذي يقدمه لنا مجمع ديبوتك وجميع شركائنا هنا».