الصوالح يشهد فعاليات «مرحباً مدرستي» في «الإبداع النموذجية»

شهد مروان الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم، والعقيد الدكتور إبراهيم الدبل مدير إدارة خدمة التدريب الدولي بالإدارة العامة لخدمة المجتمع والمنسق العام لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب، فعاليات الاحتفال ببرنامج «مرحباً مدرستي» في مدرسة الإبداع النموذجية للتعليم الأساسي، والذي تنظمه مدارس الدولة مطلع كل عام دراسي.

وشاهد الصوالح والدبل بحضور منى عبد الله محمد نائب مدير منطقة دبي التعليمية، وعائشة لوتاه مديرة المدرسة، والنقيب عبد الله بن جميع رئيس قسم استحداث البرامج وعضو اللجنة التنفيذية لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب، وجمع من موظفي منطقة دبي التعليمية، وأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية والفنية، وأولياء الأمور، تحية العَلَم من طالبات المدرسة والأسرة التربوية وفعاليات تربوية ووطنية ومجتمعية متنوعة احتفاءً ببداية العام الجديد.