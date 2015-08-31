انتقالات في الجول – شيكابالا يوقع للإسماعيلي ويتبقى العقد الثلاثي

وقع محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك يوم الأحد على عقود انضمامه للإسماعيلي للانتقال إليه على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وكان الزمالك قد أعلن في مؤتمر صحفي يوم الأحد ضم شيكابالا من سبورتنج لشبونة لخمس سنوات مقابل 650 ألف يورو.

وحضر توقيع شيكابالا على تعاقده مع الإسماعيلي المدير الفني للدراويش أحمد حسان "ميدو" وحسين أبو السعود عضو مجلس إدارة النادي.

ويتبقى فقط توقيع شيكابالا على العقد الثلاثي الذي يربط بينه وبين ناديي الزماكل والإسماعيلي لينضم اللاعب رسميا لصفوف الدراويش.

ومن المقرر أن يتم تقديم شيكابالا لجمهور الإسماعيلي مع الصفقات الجديدة في الثالث عشر من شهر سبتمبر المقبل.

يذكر أن قيمة إعارة شيكابالا للإسماعيلي تبلغ 150 ألف دولار يدفعها الدراويش للزمالك على مرتين.

في سياق آخر يسافر ميدو يوم الاثنين إلى هولندا للاطمئنان على كافة ترتيبات المعسكر الذي سوف يدخله الدراويش استعدادا للموسم الجديد.

ويدخل الإسماعيلي معسكر تحضيريا في هولندا في الفترة ما بين 26 سبتمبر وحتى الثامن من أكتوبر استعدادا للموسم الجديد ويخوض فيه الفريق ثلاث مباريات ودية.