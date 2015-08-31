صلاح يوضح الفارق بين طريقة لعبه مع فيورنيتنا وروما

"في فيورنتينا كنا نلعب على الهجمات المرتدة أكثر، ولكن في روما نحن دائما نلعب على الفوز" هكذا تحدث محمد صلاح لاعب فريق العاصمة الإيطالية عقب الفوز على يوفنتوس.

وشارك صلاح لمدة 77 دقيقة في المباراة التي تغلب فيها روما على منافسه يوفنتوس بهدفين مقابل هدف في ثاني جولات الدوري الإيطالي.

وعقب المباراة وجه سؤالا إلى صلاح حول الفارق بين أسلوب لعبه مع فيورنتينا حيث كان يعتمد على التواجد على أطراف الملعب، لكن مع روما فهو يتواجد في وسط الملعب أكثر.

وأجاب صلاح في تصريحاته لشبكة "بي إن سبورتس" قائلا:"في فيورنتينا مع المدرب فيتشينزو مونتيلا كنا نعتمد بشكل كبير على الهجمات المرتدة وهذا الأمر كان أسهل بكثير عن روما".

وأضاف"لكن مع روما أحاول التأقلم على طريقة اللعب الجديدة فنحن نلعب دائما على الفوز، ونتمنى تحقيق نتائج أفضل مع الفريق خلال الفترة المقبلة".