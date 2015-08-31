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الزمالك يبدأ إجراءات تأسيس قناته التليفزيونية

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الزمالك يبدأ إجراءات تأسيس قناته التليفزيونية الزمالك يبدأ إجراءات تأسيس قناته التليفزيونية

التقى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، في إطار بدء إجراءات تأسيس قناة النادي الأبيض.

وذكر الموقع الرسمي للزمالك أن مرتضى استقبل الشيخ، لوضع الخطوط الرئيسية لبدء تأسيس قناة رسمية للنادي وذلك في إطار عدة لقاءات يقوم بها رئيس النادي مع رؤساء القنوات وأصحاب الخبرات في مجال الإعلام.

وتم تشكيل لجنة لبحث و دراسة جميع التفاصيل المتعلقة بإطلاق بقناة الزمالك، وتضم اللجنة كل من أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة وخالد رفعت مدير إدارة التسويق.

وطلب مرتضى من اللجنة بحث ودراسة إقامة استديوهات مجهزة بأحدث المعدات والأجهزة داخل مقر الزمالك لتبدأ القناة البث من داخل مقر النادي.

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