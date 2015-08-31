أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أبو تريكة يوجه رسالة في ذكرى عبد الوهاب

Google+ Print
أبو تريكة يوجه رسالة في ذكرى عبد الوهاب أبو تريكة يوجه رسالة في ذكرى عبد الوهاب

"نقف أمام أنفسنا ونجد أننا مقصرين" .. بصورة عبد الوهاب ودعاة بالرحمة تحدث محمد أبو تريكة في ذكرى وفاة نجم الأهلي.

في مثل هذا اليوم 31 أغسطس ومنذ 9 سنوات رحل عن دنيانا محمد عبد الوهاب نجم الأهلي ومنتخب .

وجاءت وفاة عبد الوهاب بصورة مفاجئة ومؤلمة بعد إصابته بأزمة قلبية في تدريبات الأهلي، ليرحل وهو في الـ22 من عمره. (طالع حكاية محمد عبد الوهاب)

ورغم أنه لم يلعب للأهلي سوى موسم واحد، إلا أن جماهير النادي الأحمر تتذكره دائما وتحرص على تخليد ذكراه. وكذلك النجوم أيضا.

وكتب محمد أبو تريكة نجم الأهلي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في ذكرى رحيل عبد الوهاب قائلا: "حينما تأتي الذكري نقف أمام أنفسنا ونجد أننا مقصرين في حق من فقدناهم".

وتابع" محمد عبد الوهاب رحمة الله عليك وأسكنك فسيح جناته".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر

انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر

نشرة مصراوي: وصول طائرات "رافال".. ونشاط السيسي في واشنطن.. ورفع سعر كيس الدم

نشرة مصراوي: وصول طائرات "رافال".. ونشاط السيسي في واشنطن.. ورفع سعر كيس الدم