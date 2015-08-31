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في ذكرى رحيله.. أبرز 5 لقطات لمحمد عبد الوهاب

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في ذكرى رحيله.. أبرز 5 لقطات لمحمد عبد الوهاب في ذكرى رحيله.. أبرز 5 لقطات لمحمد عبد الوهاب

في مثل هذا اليوم 31 أغسطس ومنذ 9 سنوات رحل عن دنيانا محمد عبد الوهاب نجم الأهلي ومنتخب . لكنه دائما في بال الجميع.

عبد الوهاب يسقط أرضا والكل يحاول إنقاذه ولكن بلا جدوى. رحيل مؤلم ومفاجئ لنجم الأهلي وهو في الـ22 من عمره. (طالع حكاية عبد الوهاب).

ورغم أنه لم يلعب للأهلي سوى موسم واحد، إلا أن جماهير النادي الأحمر تتذكره دائما وتحرص على تخليد ذكراه إلى جانب نجوم الأهلي. (طالع رسالة من أبو تريكة في ذكرى عبد الوهاب)

ويستعرض FilGoal.com أبرز محطات عبد الوهاب والتي خالدة إلى الأبد في ذكرى جماهير الأهلي وجماهير الكرة المصرية.

ركلة ترجيح

الذكرى الأبرز لعبد الوهاب عند جماهير الكرة المصرية كان تسجيله من ركلة ترجيح في الفوز على كوت ديفوار في نهائي كأس إفريقيا 2006.

عبد الوهاب تقدم لتسديد الركلة الثانية، ووضعها بثبات على يسار حارس كوت ديفوار.

عرضية رائعة

توج عبد الوهاب مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا 2005 عقب الفوز في المباراة النهائية على النجم الساحلي التونسي 3-0.

عبد الوهاب صنع الهدف الثاني الذي سجله أسامة حسني بعرضية رائعة لا تنسى.

أخر هدف

أخر هدف سجله عبد الوهاب مع الأهلي كان في مرمى حرس الحدود في نصف نهائي كأس مصر من ركلة حرة.

وكان الراحل يتميز بمهارة تنفيذ الركلات الحرة ليشارك محمد أبو تريكة نجم الفريق الأحمر.

قائم زملكاوي

لم يسجل عبد الوهاب في مرمى الزمالك، إلا أنه ساهم في هدف جميل للفريق الأحمر في اكتساح منافسه 3-0 عام 2005 في دوري أبطال إفريقيا.

عبد الوهاب سدد كرة قوية من مسافة بعيدة إلا أنها ارتطمت بالقائم لترتد إلى عماد متعب الذي أسكنها الشباك.

أغنية

رغم الفترة القصيرة التي قضاها بين صفوف الأهلي، إلا أن عبد الوهاب تعلق بنجوم ورموز الفريق الأحمر سريعا.

وقبل وفاته قدم عبد الوهاب أغنية للمعتزل وقتها سيد عبد الحفيظ أداها بصوته وشاركه في تقديمها نجوم الأهلي.

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فيديو اليوم السابع

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