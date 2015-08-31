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إصابة جديدة بفيروس "كورونا" فى الأردن يرفع مجموع المصابين إلى 17

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إصابة جديدة بفيروس "كورونا" فى الأردن يرفع مجموع المصابين إلى 17 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" فى الأردن يرفع مجموع المصابين إلى 17
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، عن إصابة جديدة بفيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية المعروف باسم "كورونا" لأردنى يبلغ من العمر 56 عاما، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالمرض منذ ظهوره في العام 2012 إلى 17 حالة.

وقال مدير الأمراض السارية الدكتور محمد العبداللات فى بيان للمركز الإعلامى للوزارة أمس الأحد، إن المصاب يعاني أيضا من أمراض الضغط والسكر والفشل الكلوى، وأجريت له حديثا عملية قلب مفتوح، مشيرا إلى أن فرق المديرية تابعت إجراءات ضبط العدوى في المستشفى الخاص، حيث يعالج وتتابع مخالطى المريض من أفراد عائلته والكوادر الصحية التي تعاملت مع الحالة.

وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة فى الأردن قد قررت خلال اجتماع عقدته السبت تشكيل لجنة متابعة من وزارة الصحة للتواصل وزيارة جميع المستشفيات لتأكيد تفعيل العمل بإجراءات ضبط عدوى فيروس "كورونا" وأخذ العينات للفحص من المصابين للتحرى عن الفيروس.

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