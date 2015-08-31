أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

سعد الحريرى يرحب بدعوة رئيس مجلس النواب اللبنانى للحوار لحل أزمات البلاد

Google+ Print
سعد الحريرى يرحب بدعوة رئيس مجلس النواب اللبنانى للحوار لحل أزمات البلاد سعد الحريرى يرحب بدعوة رئيس مجلس النواب اللبنانى للحوار لحل أزمات البلاد
رحب رئيس تيار المستقبل ورئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريرى بالدعوة التى أطلقها أمس رئيس مجلس النواب اللبنانى للحوار بين رئيس الوزراء اللبنانى تمام سلام وقادة الكتل النيابية لحل أزمات البلاد خاصة الفراغ الرئاسى.

وقال الحريرى فى تغريدات على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى: نلتقى مع الرئيس برى فى الدعوة إلى حوار يناقش البنود التى أوردها فى خطابه وننظر بإيجابية لهذا الموضوع عندما نتلقى الدعوة.

وأضاف "إعلان التمسك بالحكومة وتفعيل عمل البرلمان قاعدتان للاستقرار المطلوب فى هذه المرحلة، كما أن الاتفاق على البت في موضوع رئاسة الجمهورية يشكل المدخل السليم للبحث فى القضايا الأخرى".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365