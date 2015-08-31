سعد الحريرى يرحب بدعوة رئيس مجلس النواب اللبنانى للحوار لحل أزمات البلاد

رحب رئيس تيار المستقبل ورئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريرى بالدعوة التى أطلقها أمس رئيس مجلس النواب اللبنانى للحوار بين رئيس الوزراء اللبنانى تمام سلام وقادة الكتل النيابية لحل أزمات البلاد خاصة الفراغ الرئاسى.

وقال الحريرى فى تغريدات على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى: نلتقى مع الرئيس برى فى الدعوة إلى حوار يناقش البنود التى أوردها فى خطابه وننظر بإيجابية لهذا الموضوع عندما نتلقى الدعوة.

وأضاف "إعلان التمسك بالحكومة وتفعيل عمل البرلمان قاعدتان للاستقرار المطلوب فى هذه المرحلة، كما أن الاتفاق على البت في موضوع رئاسة الجمهورية يشكل المدخل السليم للبحث فى القضايا الأخرى".

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