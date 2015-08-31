المهرجان الدولي لفيلم المرأة في سلا يكرم الممثلة نادية نيازي

يكرّم مهرجان فيلم المرأة الذي سيقام في سلا على مقربة من العاصمة الرباط في الفترة ما بين 28 أيلول/سبتمبر الجاري و3 تشرين الأول/أكتوبرالمقبل، الممثلة نادية نيازي الحائزة على عدة جوائز تقديراً لها عن غزارة إنتاجها وتميز أدوارها مما منحها العديد من الجوائز، آخرها جائزة أحسن دور عن فيلمها "عاشقة من الريف" في مهرجان "طنجة" للفيلم الطويل وأعمال سينمائية أخرى.

نادية نيازي استطاعت من خلال تنوع أدوارها وأدائها الصادق أن تلفت إليها انتباه النقاد والجمهور كممثلة تملك قدرة تقمّص أصعب الأدوار، سواء في التلفزيون أو السينما نذكر منها سينمائياً فيلم "ملاذ" لمخرجه إبراهيم الإدريسي و"إرهاب" للمخرج هشام عين الحياة و"الأوراق الميتة" للمخرج يونس الركاب الذي يرى بأن تكريم الممثلة نادية نيازي هو التفاتة طيبة لممثلة موهوبة مقتدرة تملك جميع مقومات الفنانة المحترفة التي تجيد تقمّص الأدوار، وإلى جانب كفاءتها الفنية، فإن نادية إنسانة طيبة ومحبوبة في وسطها الفني والجميل في هذا التكريم هو أنه سيجرى في مهرجان "فيلم المرأة".

والجدير بالذكر أن الممثلة نادية نيازي وهي زوجة الممثل المتميز يونس ميكري استطاعت أن تجمع بين التلفزيون والسينما معاً، حيث تألقت على مستوى الشاشة الصغيرة في عدة مسلسلات منها: "أحلام نسيم"، و"نشركوا الطعام"، و"ياك حنا جيران".. وغيرها، وفي السينما قدّمت نادية عدة أدوار في عدة أفلام منها: "ملائكة الشيطان"، و"محطة الملائكة"، و"الأوراق الميتة" وغيرها.

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