بعد إنفصاله عن Jennifer Lawrence.. كريس مارتن يرتبط بهذه النجمة

كشفت صحيفة Latimes الأمريكية أن النجم العالمي Chris Martin تخطى أزمة إنفصاله عن حبيبته الممثلة Jennifer Lawrence ولم يعد يفكر بالعودة إليها مجدداً، والدليل على ذلك إرتباطه بالممثلة البريطانية Annabelle Wallis.

وقد شوهد الثنائي الأسبوع الماضي خلال تناولهما الغداء في مطعم Lucali بولاية نيويورك الأمريكية، وحسب ما ذكر شهود عيان، بدت الرومنسية واضحة من خلال القبلات والنظرات التي طغت على الجلسة.

وذكرت الصحيفة عينها أن Martin الذي شكل إنفصاله Gwyneth Paltrow وإرتباطه بـ Lawrence صدمة كبيرة، تعرف على Wallis منذ حوالي الشهر أثناء تصوير أحدث أفلامها في Vancouver، وقرر منذ ذلك الوقت تطوير علاقته بها.

يشار إلى أن Jennifer Lawrence التي تصدرت لائحة الممثلات الأعلى أجراً للعام 2015، كانت تعيش علاقة حب مع الممثل البريطاني Nicholas Hoult منذ العام 2010 إلا أنها إنتهت في آب 2014، ثم واعدت النجم Bradley Cooper قبل أن ترتبط بـ Martin.

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