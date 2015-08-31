أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

حزب حماة الوطن بالإسكندرية يعقد لقاءً مفتوحًا لتفعيل مبادرة "مصر للشباب"

Google+ Print
حزب حماة الوطن بالإسكندرية يعقد لقاءً مفتوحًا لتفعيل مبادرة "مصر للشباب" حزب حماة الوطن بالإسكندرية يعقد لقاءً مفتوحًا لتفعيل مبادرة "مصر للشباب"
أقام حزب حماة الوطن بالإسكندرية لقاءً مع مجموعة من الشباب ومجموعة من أصحاب الخبرات، وذلك بمقر حزب حماة الوطن بدائرة الرمل بالإسكندرية، وذلك تفعيلاً للمبادرة الأخيرة التى أطلقها حزب حماة الوطن بالإسكندرية " للشباب"، وكخطوة أولى لتفعيل المبادرة على أرض الواقع من خلال الاستماع عن قرب لطموح وأهداف الشباب، وأسباب عدم مشاركته فى الحياة الحزبية والسياسية.

وقد تحدث الدكتور محمد نور الدين مساعد رئيس الحزب وأمين عام الإسكندرية، عن المبادرة وأهمية تفعلها لإيجاد جيل من الشباب يتحمل المسئولية ويستطيع أن يكون من أصحاب القرار والرأى فى الفترة المقبلة.

وأكد أن هذه المبادرة أهدافها إشراك الشباب فى العمل السياسى، خاصة بالأحزاب، والتى تعتبر المتنفس الوحيد لممارسة السياسة فى مصر، خاصة بعد إصدار عدة قوانين تسمح فقط بممارسة الشباب للسياسة داخل الأحزاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر

انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر

نشرة مصراوي: وصول طائرات "رافال".. ونشاط السيسي في واشنطن.. ورفع سعر كيس الدم

نشرة مصراوي: وصول طائرات "رافال".. ونشاط السيسي في واشنطن.. ورفع سعر كيس الدم