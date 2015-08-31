حزب حماة الوطن بالإسكندرية يعقد لقاءً مفتوحًا لتفعيل مبادرة "مصر للشباب"

أقام حزب حماة الوطن بالإسكندرية لقاءً مع مجموعة من الشباب ومجموعة من أصحاب الخبرات، وذلك بمقر حزب حماة الوطن بدائرة الرمل بالإسكندرية، وذلك تفعيلاً للمبادرة الأخيرة التى أطلقها حزب حماة الوطن بالإسكندرية " مصر للشباب"، وكخطوة أولى لتفعيل المبادرة على أرض الواقع من خلال الاستماع عن قرب لطموح وأهداف الشباب، وأسباب عدم مشاركته فى الحياة الحزبية والسياسية.

وقد تحدث الدكتور محمد نور الدين مساعد رئيس الحزب وأمين عام الإسكندرية، عن المبادرة وأهمية تفعلها لإيجاد جيل من الشباب يتحمل المسئولية ويستطيع أن يكون من أصحاب القرار والرأى فى الفترة المقبلة.

وأكد أن هذه المبادرة أهدافها إشراك الشباب فى العمل السياسى، خاصة بالأحزاب، والتى تعتبر المتنفس الوحيد لممارسة السياسة فى مصر، خاصة بعد إصدار عدة قوانين تسمح فقط بممارسة الشباب للسياسة داخل الأحزاب.