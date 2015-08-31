الشباب والرياضة مشروعات بـ٣١ مليون جنيه فى العيد القومى للقليوبية

أكد حسن الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن المديرية عرضت على المهندس محمد عبد الظاهر عدة مشروعات خاصة بتطوير الملاعب والأندية الرياضية على مستوى المحافظة لاعتمادها ضمن المشروعات التى تقدمها المحافظة فى الاحتفالات بالعيد القومى لها بتكلفة 31 مليون جنيه .

وأضاف الديب أنه يتم تطوير استاد بنها الرياضى بتكييف الصالة المغطاة وإنارة الملعب الفرعى وتطوير الملعب الرئيسى بتكلفة 28 مليونا و581 ألف جنيه، مضيفا أنه تم رصد 3 ملايين جنيه لإنشاء حمام سباحة تدريب وحمام سباحة للأطفال بنادى بهتيم بشبرا الخيمة .