أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس مياه الشرب ببنى سويف: لم أصف المواطنين بالزبالة والصحفيين فهموا خطأ

Google+ Print
رئيس مياه الشرب ببنى سويف: لم أصف المواطنين بالزبالة والصحفيين فهموا خطأ رئيس مياه الشرب ببنى سويف: لم أصف المواطنين بالزبالة والصحفيين فهموا خطأ
أكد المهندس محمود طه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف فى تصريح خاص لليوم السابع: أنه لم يصف مواطنى المحافظة أو سلوكهم فى التعامل مع الصرف الصحى بـ (الزبالة) كما نشر فى بعض الصحف والمواقع.

وقال طه قمت بعقد مؤتمر صحفى بمقر الشركة بمدينة بنى سويف للحديث عن متابعة تسرب بقعتى الزيت من أسيوط والإجراءات الاحترازية التى اتخذناها، ووجه خلاله أحد الصحفيين سؤالاً حول أسباب مشكلة طفح بالوعات الصرف الصحى فأجبته: سلوك المواطنين وسكت قليلا ثم أكملت: الزبالة التى يلقونها فى الصرف الصحى والمخلفات الصلبه والقمامة السبب وراء المشكلة وتبين من تسليك الشبكة وجود مخلفات متنوعة منها الصلبة والشبكة ليست مهيأة لاستقبالها.

وأوضح رئيس الشركة أن هناك بعض الصحفيين فهم عن طريق الخطأ أنه وصف المواطنين أو سلوكهم بالزبالة، لافتا إلى أنه يكن لمواطنى المحافظة كل الاحترام وأنه دائم التواصل معهم للوقوف على مشكلاتهم وحلها منوها عن عدم تجاهل أى شكوى تصله سواء عبر تليفونه الخاص، والخط الساخن، والفاكس أو الصفحة الخاصة بالشركة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365