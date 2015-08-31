رئيس مياه الشرب ببنى سويف: لم أصف المواطنين بالزبالة والصحفيين فهموا خطأ

أكد المهندس محمود طه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف فى تصريح خاص لليوم السابع: أنه لم يصف مواطنى المحافظة أو سلوكهم فى التعامل مع الصرف الصحى بـ (الزبالة) كما نشر فى بعض الصحف والمواقع.

وقال طه قمت بعقد مؤتمر صحفى بمقر الشركة بمدينة بنى سويف للحديث عن متابعة تسرب بقعتى الزيت من أسيوط والإجراءات الاحترازية التى اتخذناها، ووجه خلاله أحد الصحفيين سؤالاً حول أسباب مشكلة طفح بالوعات الصرف الصحى فأجبته: سلوك المواطنين وسكت قليلا ثم أكملت: الزبالة التى يلقونها فى الصرف الصحى والمخلفات الصلبه والقمامة السبب وراء المشكلة وتبين من تسليك الشبكة وجود مخلفات متنوعة منها الصلبة والشبكة ليست مهيأة لاستقبالها.

وأوضح رئيس الشركة أن هناك بعض الصحفيين فهم عن طريق الخطأ أنه وصف المواطنين أو سلوكهم بالزبالة، لافتا إلى أنه يكن لمواطنى المحافظة كل الاحترام وأنه دائم التواصل معهم للوقوف على مشكلاتهم وحلها منوها عن عدم تجاهل أى شكوى تصله سواء عبر تليفونه الخاص، والخط الساخن، والفاكس أو الصفحة الخاصة بالشركة.