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5 نصائح للحفاظ على جلد طفلك فى الصيف أثناء تمارين السباحة

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5 نصائح للحفاظ على جلد طفلك فى الصيف أثناء تمارين السباحة 5 نصائح للحفاظ على جلد طفلك فى الصيف أثناء تمارين السباحة
"علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل"، هكذا نصحنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه، وذلك يرجع إلى أهمية الرياضة فى حياتنا وحياة أطفالنا.

ونجد بعض الآباء الذين يشعرون بالخوف على أبنائهم من تعلم السباحة خاصة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة، ويشعرون بالقلق من تعرضهم لأشعة الشمس الحارقة. ولذلك يتساءل الكثيرون حول كيفية ممارسة الطفل السباحة دون أن يحترق من أشعة الشمس؟

وفى هذا السياق، يشير الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، إلى أن الرياضة مهمة لصحة أطفالنا ولا بد من تشجيعهم على ممارستها.

ويقدم استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، بعض النصائح للحفاظ على جلد طفلك أثناء ممارسة تمرين السباحة أثناء ارتفاع درجات الحرارة، ومنها:
>1- استخدام واقى الشمس المخصوص لمقاومة الماء، ودهن الجسم أجمعه وخاصة الوجه.
>2- للبنات.. ينصح بوضع طاقية ضد الماء للحفاظ على صحة الشعر من التقصف.
>3- يجب أن يعتاد الطفل على عدم الجلوس بالملابس الخاصة بنزول الماء "المايو"، حتى لا يتعرض لأى أضرار ولذلك يجب بعد انتهاء التمرين أن يغسل الجسم بالماء وتجفيفه جيدًا.
>4- عند الانتهاء من التمرين يجب أن يرتدى الطفل "الشبشب"، حتى لا يصاب بأى فطريات فى القدم.
>5- يجب أن يكون للطفل أدواته الخاصة كالمناشف حتى لا تحدث أى عدوى جلدية.

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مصر 365