لو عاوز تحمى نفسك من الأمراض تعرف على أطعمة فيتامين "ب" المركب

فيتامين "ب" من أهم العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، حيث يساهم فى تعزيز وظائف المخ وتحسين الذاكرة والتركيز ومهارات التفكير، ويقلل فرص الإصابة بالقلق والاكتئاب، ويحمى من الشعور بالإجهاد والإعياء.

ونسلط المزيد من الضوء على أبرز الأطعمة الغنية بفيتامين "ب" وأبرز فوائدها الصحية، وذلك حسبما نشر بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وهى تشمل:

1.فيتامين "ب1"

2.فيتامين "ب2"

3.فيتامين "ب3"

4.فيتامين "ب5"

5.فيتامين "ب6"

6.فيتامين "ب12"

>- يساهم فى تنشيط الدورة الدموية وتعزيز ضخ الدم إلى جميع أعضاء الجسم.>- يعزز مستويات الطاقة بالجسم ويحسن وظائف المخ.>- له خواص رائعة مضادة للأكسدة تساهم فى الوقاية من الأمراض.>ومن أبرز الأطعمة الغنية بفيتامين "ب1": الأرز البنى والفول السودانى والبسلة وجنين القمح ونخالة الأرز والحبوب الكاملة مثل الشعير والشوفان.>- يساهم فى تحفيز التمثيل الغذائى للكربوهيدرات والدهون والبروتينات، وكما يسهل استفادة الشعر والجلد والأظافر بالأكسجين ويجعلنا نبدو بمظهر الشباب لأطول فترة ممكنة.>ومن أبرز الأطعمة الغنية بفيتامين "ب2": البقوليات والسبانخ والحبوب الكاملة.>- ضرورى لصحة الجلد ولتنشيط الدورة الدموية>- يساهم فى تصنيع الهرمونات الجنسية.>ومن أبرز الأطعمة الغنية به: الخميرة والجزر والبروكلى والطماطم والبطاطس والبلح والسودانى.>- يساعد على تقليل الشعور بالضغوط والتوتر وتحسين المزاج>- تحفيز الرغبة الجنسية.>ومن أبرز الأكلات الغنية به: المشروم والمكسرات وغذاء ملكات النحل والخميرة.>- يعمل كمدر خفيف للبول>- يساهم فى حماية عضلات القلب من بعض المواد الضارة.>ومن أبرز الأطعمة الغنية به: الخميرة والسبانخ وبذور عباد الشمس والبسلة ومكسرات عين الجمل والأفوكادو والموز والفول والبروكلى.>- يساهم فى تعزيز الخصوبة وتقوية الانتصاب.>- يساهم فى تعزيز هضم وامتصاص الطعام، وإمدادنا بقدر كبير من الطاقة وزيادة مجهودنا البدنى.>- يساعد على علاج بعض أنواع الأنيميا، وكما أنه يقوى الذاكرة>ومن أبرز الأطعمة الغنية به: الخميرة، والكبدة واللحوم الحمراء وبعض الخضروات والأعشاب البحرية ومكسرات عين الجمل.