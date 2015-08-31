نقابة الصيادلة بالإسكندرية تشن 4 حملات تفتيشية لمحاربة دخلاء المهنة

شنت نقابة الصيادلة بالإسكندرية 4 حملات تفتيشية بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلى وذلك فى مناطق برج العرب والعامرية والناصرية غرب الإسكندرية والمنتزة والعوايد والعجمى، الدخيلة، الورديان القبارى ميناء البصل وتم رصد عشرات المخالفات صيدليات مخالفة يدريها غير متخصص ومن دخلاء مهنة الصيادلة.

وقال الدكتور تامر الطحان وكيل النقابة ورئيس اللجنة، أن لجنة دخلاء المهنة تقوم بمساعدة أدارة التفتيش الصيدلى والصيادلة العاملين بها للقيام بأعمالهم باحترافية لتحقيق نتائج حقيقية على الأرض للقضاء على هذه الظاهرة وذلك عن طريق توفير دعم مالى ووسائل انتقال وموظفين تنسيق وتأمين من قبل النقابة.

وأضاف أن اللجنة تقوم بحصر جميع الصيدليات التى يمتلكها ويديرها دخلاء على المهنة فى الإسكندرية والقيام بالإجراءات القانونية حيال هؤلاء والقيام بحملات تفتيش مشتركة مع التفتيش الصيدلى بشكل منتظم ودورى على هذا النوع من الصيدليات.

وأشار "الطحان" إلى أن اللجنة تقوم حاليا بعمل قاعدة بيانات متكاملة لكل الصيدليات التى يديرها دخلاء على المهنة فى الإسكندرية وذلك لإنهاء الظاهرة خلال المرحلة القادمة.