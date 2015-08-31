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بالصور.. مدير أمن الغربية يشرف على حملة أمنية ليلية بطنطا

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أشرف اللواء نبيل عبد الفتاح السيد مدير أمن الغربية ميدانياً على حملة أمنية ليلية مكبرة بمدينة طنطا، رافقه خلالها اللواء هشام والى مدير إدارة مرور الغربية، والعميد مهند أبو ليمون رئيس قسم شرطة المرافق بالغربية، والعميد محمد السروجى مأمور قسم أول طنطا، والمقدم أمجد أديب رئيس عمليات إدارة المرور، والرائد أحمد عادل الهرميل رئيس مباحث قسم أول طنطا بمشاركة إدارات (البحث الجنائى - المرور - المرافق) بالتنسيق والمسئولين بحى أول وثان طنطا.

ووجه مدير أمن الغربية برفع جميع الإشغالات وضبط الدرجات النارية والسيارات بدون لوحات والخارجين عن القانون واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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