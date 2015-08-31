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بالصور.. محافظ مطروح ومدير الأمن يودعان الحجاج قبل توجههم لبيت الله الحرام

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ودع اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح واللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، مساء الأحد، حجاج بيت الله الحرام بمحافظة مطروح وعددهم 103 حجاج قبل توجههم لمطار برج العرب تمهيدا لاستقلال الطائرة المتوجهة إلى الاراضى لأداء مناسك الحج.

أكد المحافظ أنه تم تسيير 2 أتوبيس لنقل الحجاج على نفقة المحافظة وذلك تيسرا لهم بالإضافة إلى قيام مندوب من مديرية الأمن و3 مشرفين لمرافقة الحجاج وإنهاء إجراءات سفرهم من المطار.

ووزع محافظ مطروح ومدير الأمن مصاحف ووجبات غذائية على الحجاج داخل الأتوبيس، وقدم المحافظ التهنئة لحجاج بيت الله الحرام هذا العام بمطروح وطالبهم أن يستغلوا كل الأماكن بالأراضى المقدسة بالدعاء لمصر بأن يرفع الله عنها الوباء وأن يكف الأشرار وأن يعم الأمن الأمان والاستقرار.

الجدير بالذكر أنه تم إجراء القرعة العلانية عن طريق الحاسب الآلى على عدد 1847 متقدم على مستوى 8 أقسام شرطة فاز منهم 103 حجاج منهم 10 كبار سن بواقع 48 بمرسى مطروح و12 بالحمام و12 بسيوة و10 بالضبعة و3 العلمين و3 النجيلة و3 برانى و2 السلوم.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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مصر 365

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