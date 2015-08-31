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محافظ القليوبية يحضر احتفالات العيد القومى المسائية بقصر ثقافة بنها

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نظمت محافظة القليوبية بالتعاون مع جامعة بنها وقصر ثقافة بنها احتفالية فنية ضخمة على مسرح قصر ثقافة بنها مساء الأحد بحضور المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية واللواء السعيد عبد المعطى السكرتير العام وأحمد عصمت السكرتير المساعد وعدد من القيادات التنفيذية بكل مديريات المحافظة.

تضمنت الاحتفالية تقديم أوبريت فجر لفريق الموسيقى والفنون الشعبية بجامعة بنها وعرض مسرحى عن حب الوطن لفرقة قصر ثقافة بنها.

وتضمنت العروض الفنية تاريخ مصر وتاريخ محافظة القليوبية وإبراز ما يميزها ثقافيا وتراثيا وزراعيا وفنيا وإبراز عدد من معالمها وزراعاتها كمشمش العمار وزراعات الجريد والحنة والقناطر الخيرية وآثار أتريب ببنها، كما تضمنت عرضا حول افتتاح قناة السويس والمشروعات الضخمة بالمحافظة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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مصر 365

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