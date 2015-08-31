بالصور.. محافظ المنوفية يشهد حفل تكريم اسم الشهيد عبد القادر مجدى بهورين

شهد مساء أمس الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية حفل تكريم اسم الشهيد عبد القادر مجدى رمضان وإطلاق اسمه على المدرسة الإعدادية بقرية هورين تخليدًا لذكراه بحضور اللواء أحمد حلمى الهياتمى محافظ مرسى مطروح السابق والمستشار العسكرى لمحافظة المنوفية والدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية وأحمد شراباس نائب رئيس مركز ومدينة بركة السبع.إعلان - Ads إعلان - Ads
تضمن الحفل فقرة فنية قدمها طلبة مدرسة كفر هورين الابتدائية الحديثة توضح مكانة الشهيد ومدى حب الوطن وفى كلمة مجدى رمضان والد الشهيد أكد أن التضحية واجبة على كل مصرى وأن مفهوم التضحية لا يقتصر على الشهادة ولكن الاخلاص فى العمل بهدف رفعة شأن هذا البلد هو صورة من صور التضحية مؤكدا أن الشهيد قد مات بالجسد أما روحه فتحيا بيننا.
وفى نهاية الحفل قدم الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية درع المحافظة لوالد الشهيد كما قال فى كلمته أن القوات المسلحة والشرطة كانت ومازالت تقدم أبناءها شهداءً، وأن المنوفية دائما فى الصفوف الأولى وأنها تزف الكثير من أبنائها إلى مثواهم الأخير أبية مرفوعة الرأس على مر العصور.