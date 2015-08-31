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استجابة لـ"اليوم السابع":الأبنية التعليمية تطالب ببديل لمدرسة بالدقهلية

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استجابة لـ"اليوم السابع":الأبنية التعليمية تطالب ببديل لمدرسة بالدقهلية استجابة لـ"اليوم السابع":الأبنية التعليمية تطالب ببديل لمدرسة بالدقهلية
استجابة لما نشره "اليوم السابع" بتاريخ 13 اغسطس الجارى، تحت عنوان "صحافة المواطن:مدرسة إعدادية آيلة للسقوط بالدقهلية"، والذى يتضمن الشكوى من سوء حالة مدرسة فاروق العزازى الإعدادية بمركز ومدينة تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، أرسلت الهيئة العامة للأبنية التعليمية ردًا يؤكد أن المدرسة محل الشكوى صدر لها قرار إزالة.

وأضافت الهيئة فى ردها، أنها خاطبت مديرية التربية والتعليم والإدارة التعليمية بقرية تمى الأمديد التابع لها المدرسة، من أجل توفير مكان بديل للطلبة، لحين الانتهاء من إجراءات إحلال وتجديد المدرسة.

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