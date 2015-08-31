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حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة سيارات المواطنين وابتزازهم ماليًا

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حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة سيارات المواطنين وابتزازهم ماليًا حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة سيارات المواطنين وابتزازهم ماليًا
أمرت نيابة الصف برئاسة المستشار محمد أبو زينة رئيس النيابة، بحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات "محمد.إ"، 30 سنة، لتكوينه تشكيلاً عصابيًا لسرقة سيارات المواطنين وابتزازهم ماديًا بالاشتراك مع آخرين، والتى أمرت النيابة بسرعة ضبطهم وإحضارهم.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم، بعدما كشفت التحريات ضلوعه هو وكل من "مجدى.أ"، و"إبراهيم.ف"، و"سعيد.ه" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى التعامل مع أصحاب السيارات المبلغ بسرقتها وابتزازهم مادياً.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط "محمد.إ"، 30 سنة، عامل ومقيم دائرة المركز، وبمواجهته اعترف بتكوينه والمتهمين الهاربين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى التعامل مع السيارات المسروقة ومساومة أصحابها مادياً.

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