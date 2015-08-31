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6 أبريل الجبهة: لن ننسحب من المشهد الانتخابى ونجهز لـ"حملة موازية"

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6 أبريل الجبهة: لن ننسحب من المشهد الانتخابى ونجهز لـ"حملة موازية" 6 أبريل الجبهة: لن ننسحب من المشهد الانتخابى ونجهز لـ"حملة موازية"
قال حمدى قشطة عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، إن الحركة لن تنسحب من المشهد الانتخابى القادم، لافتا إلى أن عددا من الحركة ستعقد اجتماعاً الأسبوع القادم لمناقشة المشاركة فى حملة سياسية بالتوازى مع الانتخابات البرلمانية.

وأضاف قشطة لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع يتبعه اجتماع مشترك بين كل الحركات والأحزاب التى تقف على نفس فكر الحركة للمشاركة فى الحملة بشكل موحد، رافضاً الافصاح عن تفاصيل الحملة لحين الاتفاق على ملامحها بشكل كامل والإفصاح عنها.


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