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وزيرا الأوقاف والطيران يودعان أول أفواج الحجاج من مطار القاهرة عصر اليوم

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وزيرا الأوقاف والطيران يودعان أول أفواج الحجاج من مطار القاهرة عصر اليوم وزيرا الأوقاف والطيران يودعان أول أفواج الحجاج من مطار القاهرة عصر اليوم
يودع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس بعثة الحج المصرية الرسمية، والطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى عصر اليوم "الاثنين"، الفوج الأول من الحجاج المصريين من مطار القاهرة الدولى خلال احتفال خاص بهذه المناسبة، يحضره لفيف من المسئولين بالأوقاف والطيران والتضامن الاجتماعى.

من جانب آخر، أعلن الشيخ محمد عبد الرازق عمر، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، عن بدء الوزارة، الاثنين المقبل، حملتها الدعوية الواسعة مع أول أفواج الحجاج، وذلك لتوعية حجاج بيت الله على مدار الساعة فى جميع المطارات والموانئ، التى يسافر منها الحجاج بمناسك الحج والرد على أية أسئلة أو استفسارات خاصة بأداء مناسك الحج.

وأضاف الشيخ عبد الرازق، انه سيتم اختيار افضل الأئمة والدعاة لتوعية الحجاج سواء قبل سفرهم إلى الأراضى أو أثناء أداء مناسك الحج، مبينا أن نحو مائة عالم سيصاحبون الحجاج طوال رحلة الحج بالمملكة العربية السعودية، ويتم توزيعهم على بعثات حج القرعة والتضامن الاجتماعى والسياحة.

وشددت وزارة الأوقاف من جديد على أن فريضة الحج قائمة على التيسير وعدم المشقة أو الحرج، مع لأهمية البعد عن كل الجوانب السياسية والطائفية والمذهبية، لأن الحج عبادة ونسك وفرصة قد لا تتكرر، فينبغى ألا نضيعها بـ"لغو ولا رفث ولا جدال ولا فسوق".

ومن المقرر أن يتوجه وزير الأوقاف، إلى السعودية يوم الثالث من ذى الحجة لرئاسة البعثة المصرية؛ حيث سيعقد لقاءات متواصلة مع رؤساء البعثات النوعية للوقوف على التيسيرات، وأوضاع الحجاج المصريين وتوفير كل أسباب الرعاية لهم.


>"التضامن": تخصيص 6 عيادات طبية لرعاية الحجاج خلال تأدية الفريضة.. والتفاوض مع السلطات السعودية لتطوير الخدمات فى "منى" و"عرفات".. و"غادة والى" توجه بتذليل العقبات وتطالب الحجاج بالدعاء لمصر

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مصر 365

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