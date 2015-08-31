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شريف الشوباشى: حملة "استرجل ومتلبسش بناتك محزق" دعوة للاغتصاب

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شريف الشوباشى: حملة "استرجل ومتلبسش بناتك محزق" دعوة للاغتصاب شريف الشوباشى: حملة "استرجل ومتلبسش بناتك محزق" دعوة للاغتصاب
قال الكاتب الصحفى شريف الشوباشى، إن مؤسس حملة "استرجل ومتلبسش بناتك محزق" يريد خيراً لكنه أخطأ فى التصرف، لافتاً إلى أن اللافتات التى تنتشر وتحمل هذا الشعار تعد دعوة للاغتصاب، بالإضافة إلى أن مبررات المؤسسين تحول الضحية، وهى الفتاة التى تتعرض للتحرش، إلى قاتلة، نافياً فكرة تراجع ظاهرة التحرش حال ارتداء الفتيات لملابس فضفاضة.

وأضاف "الشوباشى"، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أن أفغانستان التى تسير فيها النساء بــ"خيام" بها أكبر نسبة تحرش فى العالم - حسب قوله، وتأتى فى المرتبة الثانية بينما الدول الأوروبية والأمريكية هى الأقل فى العالم من حيث التحرش بالفتيات.

وتساءل الشوباشى: "الرجولة ليست فى ضرب الفتيات وإجبارهن على عدم ارتداء الملابس المحزقة، بل هى أمانة وشرف والتزام"، مشدداً على أنه تم اختزال الرجولة فى تخويف الفتيات وتحجيبهن.

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مصر 365

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