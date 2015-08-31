المعهد القومى للبحوث الفلكية: وقفة عرفات الثلاثاء 22 سبتمبر المقبل

قال الدكتور أبو العلا أمين رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، إن شهر ذى القعدة سيكون 29 يوما حيث ستكون نهايته يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر المقبل.

وأضاف الدكتور أبو العلا أمين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أول أيام شهر ذو الحجة سيكون يوم الاثنين 14 سبتمبر المقبل، موضحا أن وقفة عرفات ستوافق يوم الثلاثاء 22 سبتمبر، وسيكون عيد الأضحى المبارك الأربعاء 23 سبتمبر أى بعد 29 يوما.

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