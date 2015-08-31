أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المعهد القومى للبحوث الفلكية: وقفة عرفات الثلاثاء 22 سبتمبر المقبل

Google+ Print
المعهد القومى للبحوث الفلكية: وقفة عرفات الثلاثاء 22 سبتمبر المقبل المعهد القومى للبحوث الفلكية: وقفة عرفات الثلاثاء 22 سبتمبر المقبل
قال الدكتور أبو العلا أمين رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، إن شهر ذى القعدة سيكون 29 يوما حيث ستكون نهايته يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر المقبل.

وأضاف الدكتور أبو العلا أمين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أول أيام شهر ذو الحجة سيكون يوم الاثنين 14 سبتمبر المقبل، موضحا أن وقفة عرفات ستوافق يوم الثلاثاء 22 سبتمبر، وسيكون عيد الأضحى المبارك الأربعاء 23 سبتمبر أى بعد 29 يوما.

- "الزراعة" تستعد بـ129 ألف رأس ماشية وأغنام لـ"الأضحى".. وتوفر الأختام والأحبار لـ480 مجزرا.. وقطاع الإنتاج: 32 جنيها سعر الكيلو قائم و55 جنيها للحوم البلدية..ولجان رقابية على 114 منفذ بيع لمنع التلاعب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365