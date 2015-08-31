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"التعليم" تنتهى من حصر مراكز الدروس الخصوصية: عددها 1628 مقرًا

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"التعليم" تنتهى من حصر مراكز الدروس الخصوصية: عددها 1628 مقرًا "التعليم" تنتهى من حصر مراكز الدروس الخصوصية: عددها 1628 مقرًا
أكد اللواء عمرو الدسوقى رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة انتهت من حصر جميع مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه تم رصد 1628 مقرًا.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للأمن بالوزارة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن محافظة القاهرة سجلت أعلى المحافظات من حيث الأعداد بواقع 452 مركزًا، بالإضافة إلى 227 فى محافظة بنى سويف و111 فى محافظة المنيا و193 مركزًا فى كفر الشيخ و126 فى القليوبية.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للأمن، أن الـ1628 مركزًا التن تم حصرها ليست الأعداد النهائية، قائلاً: "الوزارة تتلقى يوميًا بلاغات بوجود مراكز للدروس الخصوصية عن طريق الخط الساخن، والتى خصصته الوزارة بـ"19151"، لافتًا إلى أن الأعداد فى زيادة مستمرة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للأمن، أن الوزارة ستضع قواعد لغلق المراكز وإرسالها إلى المحافظات للبدء فى تطبيقها، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن تلك الخطوات فى وقت لاحق.


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