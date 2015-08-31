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حزب النور: لم نجر اتصالات بـ"الإخوان المنشقين" والبعض يحاول تشويهنا

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حزب النور: لم نجر اتصالات بـ"الإخوان المنشقين" والبعض يحاول تشويهنا حزب النور: لم نجر اتصالات بـ"الإخوان المنشقين" والبعض يحاول تشويهنا
قال صلاح عبد المعبود، المتحدث الإعلامى باسم حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، إن حزب النور لم يكن له أى اتصالات بالإخوان المنشقين ولا يوجد أى تواصل معهم، مشيرا إلى أن هناك بعض القوى السياسية تحاول تشويه حزب النور.

وقال "عبد المعبود"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "حزب النور قوى ومتواجد على الساحة وكثيرا من المنافسين لنا يحاولون النيل منا وتشويه صورتنا وهذا افتراء"، مضيفاً: "نحن فى الحزب لا ندخل فى تراشق أو تبادل اتهامات وحريصين على مصلحة الوطن".
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