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مؤذن "الصلاة خير من الفيس بوك" يعلن الإضراب عن الطعام

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مؤذن "الصلاة خير من الفيس بوك" يعلن الإضراب عن الطعام مؤذن "الصلاة خير من الفيس بوك" يعلن الإضراب عن الطعام
أعلن محمود يوسف المغازى، مقيم الشعائر بمسجد الرحمة بمركز كفر الدوار بالبحيرة، إضرابه عن الطعام احتجاجا على ما وصفه بـ"التعسف ضده" فى واقعة اتهامه بالتحريف فى أذان الفجر ونطقه "الصلاة خير من الفيس بوك" بدلا من "الصلاة خير من النوم"، مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الأوقاف بحمايته وأولاده من جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال المغازى، الذى يبلغ من العمر 54 عاما، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه من غير المعقول أن يغير من الشعائر الإسلامية بشكل مفاجئ بعد أكثر من 20 عاما فى العمل بمساجد الأوقاف، مشيرا إلى عدم معرفته أساسا بـ"الفيس بوك" أو الكمبيوتر من الأصل.

وكشف عن أن عناصر من جماعة الإخوان عرضت عليه مبالغ مالية للسماح لهم بعمل أنشطة داخل المسجد، مضيفا: "لما رفضت تزعموا حملة ضدى لطردى من العمل".

وأكد مؤذن مسجد الرحمة، أنه تعرض للاعتداء من قبل مجهولين فى صلاة الفجر لتهديده وتخويفه .

بالصور.. تفاصيل وقف مؤذن "الصلاة خير من الفيس بوك" فى أذان الفجر.. المؤذن المتهم: جماعة الإخوان وراء الاتهامات بعد رفضى السماح لهم بالنشاط داخل المسجد.. ولا أعرف "فيس بوك" ولا كمبيوتر.. ويعلن الإضراب

http://www.youm7.com/story/2015/8/30/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%A4%D8%B0%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1/2327011#.VeOfjvmqqko
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