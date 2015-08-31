مؤذن "الصلاة خير من الفيس بوك" يعلن الإضراب عن الطعام

وقال المغازى، الذى يبلغ من العمر 54 عاما، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه من غير المعقول أن يغير من الشعائر الإسلامية بشكل مفاجئ بعد أكثر من 20 عاما فى العمل بمساجد الأوقاف، مشيرا إلى عدم معرفته أساسا بـ"الفيس بوك" أو الكمبيوتر من الأصل.
وكشف عن أن عناصر من جماعة الإخوان عرضت عليه مبالغ مالية للسماح لهم بعمل أنشطة داخل المسجد، مضيفا: "لما رفضت تزعموا حملة ضدى لطردى من العمل".
وأكد مؤذن مسجد الرحمة، أنه تعرض للاعتداء من قبل مجهولين فى صلاة الفجر لتهديده وتخويفه .
بالصور.. تفاصيل وقف مؤذن "الصلاة خير من الفيس بوك" فى أذان الفجر.. المؤذن المتهم: جماعة الإخوان وراء الاتهامات بعد رفضى السماح لهم بالنشاط داخل المسجد.. ولا أعرف "فيس بوك" ولا كمبيوتر.. ويعلن الإضراب
http://www.youm7.com/story/2015/8/30/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%A4%D8%B0%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1/2327011#.VeOfjvmqqko
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