موجز الصحافة المحلية.. أزمة مع سفير بريطانيا

تناولت الصحف المحلية، العديد من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى.. كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان "أزمة مع سفير بريطانيا".

واســتدعت وزارة الخارجية، أمس، جون كاســون، السفير البريطانى فى القاهرة، بســبب تصريحاته عقب الحكم الصادر بحق صحفيى قناة الجزيرة فــى قضية خلية الماريوت، لإبداء اعتراضها الشــديد علــى ما صدر منه بوصفــه " تدخلا غير مقبول فــى أحكام القضاء المصرى، ويتنافى مع الأعراف والممارســات الدبلوماســية لســفير معتمد فىدولة أجنبية، مهمته الرئيسية توثيق العلاقات مع الدولة المعتمد لديها"

وردا على ما قاله الســفير البريطانى بأن "الأحكام الصادرة ســتقلل من الثقة فى الخطــوات التى تقوم بها مصر نحو تحقيق الاســتقرار، بناء على تنفيــذ الحقوق المنصوص عليها فى الدســتور المصرى"، علق المستشــار أحمد أبو زيد، المتحدث باســم الخارجية، بأن المهم هو ثقة الشــعب المصــرى فى نزاهة قضائه واستقلاليته، مؤكدا أن مصر لا تنتظر دروسا من أحد.

وقالت صحيفة "الأهرام"، أن شركة إينى الإيطالية أعلنت عن تحقيق أكبر كشف للغاز الطبيعى «شروق» فى المياه العميقة بالبحر المتوسط فى منطقة امتياز شروق بالمياه الاقليمية المصرية، والتى تم توقيع الاتفاقية البترولية الخاصة بها فى يناير 2014 مع وزارة البترول والشركة القابضة للغازات (إيجاس) بعد فوزها بالمنطقة فى المزايدة العالمية التى طرحتها إيجاس،جاء ذلك فى التقرير الذى تلقاه المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية من رئيس شركة إينى حول نتائج الكشف الجديد الذى أوضحت المعلومات السيزمية والبيانات أنه يتضمن احتياطيات أصلية تقدر بحوالى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى (تعادل حوالى 5ر5 مليار برميل مكافئ).

وأشارت صحيفة "الأخبار"، إلى أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أكد ضرورة ارتباط العلم بغرس ثقافة العمل وإدراك أن العمل التزام وانضباط، فلا يمكن لأمة أن تبنى دون أن يكون لديها شباب واع لديه إرادة ويدرك قيمة العمل..

وقال محلب أن الحكومة لديها برامج كثيرة لإصلاح منظومة التعليم بمختلف أنواعه العام، الجامعى، الفنى، وهناك مجتمع مدنى قوى ينضم للمشاركة، بما يمكن اقتحام المشكلات.

أضاف رئيس الوزراء أن الحكومة ترى التعليم الفنى طوق النجاة وأول محاور تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن خلق موارد بشرية على كفاءة عالية سيكون من أهم عناصر الجذب للاستثمارات.

وذكرت صحيفة "المصرى اليوم"، أنه تصاعدت ردود الفعل على الحكم بالسجن المشدد 3 سنوات، ضد محمد فهمى، الصحفى السابق بقناة "الجزيرة" القطرية، و5 متهمين، فى القضية المعروفة اعلاميا باسم "خلية الماريوت" وفيما اعتبرت منظمات دولية، الحكم "إهانة"، استنكرت مصر بشدة "التدخل فى شئون القضاء"، واستدعت السفير البريطانى للاحتجاج رسميا على تصريحاته، بشأن الحكم فى إجراء هو الثانى خلال شهرين بعد استدعاء الخارجية السفير الأمريكى احتجاجاً على استضافة وفد إخوانى فى واشنطن.

وأوضحت صحيفة "الشروق"، أن مصادر إخوانية قالت أن الجماعة أجرت حصرا داخليا مبدئيا بعدد الشباب الذين قرروا التحلل من بيعة الجماعة، ومبايعة تنظيمات أخرى منها "داعش" كاشفا أن نحو 200 عضو معظمهم من قطاعى جنوب وشمال الصعيد بالجماعة هجرو الجماعة، وانضموا إلى تنظيمات مسلحة.