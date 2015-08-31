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هبة تقيم دعوى خلع لعدم اهتمام زوجها بنظافته وشعورها المستمر بالغثيان منه

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هبة تقيم دعوى خلع لعدم اهتمام زوجها بنظافته وشعورها المستمر بالغثيان منه هبة تقيم دعوى خلع لعدم اهتمام زوجها بنظافته وشعورها المستمر بالغثيان منه
أقامت "هبة.ا" صاحبة الـ30 عاما دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالجيزة وطالبت الانفصال عن زوجها "رضا.ك" بعد زواج دام بينهما 18 شهرا، وادعت فيه تقصيره فى اهتمامه بنظافته الشخصية وإصابتها بالقرف منه.

وقالت الزوجة فى دعواها التى حملت رقم 2789 لسنة 2015 أمام محكمة الأسرة: "تزوجته واكتشفت بعد الزواج عادته السيئة وعشوائية فى كل شىء فهو يتعامل باستهتار مبالغ فيه، فكنت أشعر دائما بالغثيان عندما يقترب منى، وعندما أمتنع عنه أو أحاول حثه على النظافة يتهمنى بأننى لا أريده بسبب حبى لآخر أو يضربنى".

وأضافت: "رغم محاولتى تدخل الأهل لحل المشكلة إلا أنها كان طباع شخصية لم يستطع السيطرة عليها، والمحافظة على إرضائى حتى لكونى لى حقوق لديه، ومع الوقت أدركت أن أسلوب حياتنا مختلف واستحالة العشرة معه فتركت المنزل وطلبت الطلاق بصورة ودية لكنه قرر معاقبتى، وبدأ فى سلك طرق قانونية لتعذيبى وجعلى أقف كل يوم فى المحاكم".

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مصر 365