محافظ المنوفية يلتقى بالقوى السياسية وبعض ممثلى الأحزاب لعرض المشاكل وحلها

التقى الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بعدد من أعضاء القوى السياسية وبعض ممثلى الأحزاب بالمحافظة بحضور الدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور جمال الهياتمى وكيل مديرية الصحة بالمنوفية.

استمع المحافظ إلى آراء ممثلى القوى السياسية فى العديد من القضايا والمشكلات المجتمعية والخاصة ببعض القطاعات الخدمية، والتى سيؤدى حلها إلى الارتقاء بمستوى الخدمة العامة، خاصة فى قطاعى الصحة والتعليم، من حيث استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسى.

أوضح المحافظ أنه تم عمل حصر لاحتياجات المدارس من أعمال صيانة خفيفة أو أعمال ترميم وأسندت لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وأعلن أنه سيبدأ العمل من اليوم، على أن يتم تسليم المدارس خلال شهر من بدء الأعمال، وحرصا من القيادة التنفيذية على إيجاد حلول غير تقليدية لحل مشكلة الكثافة فى الفصول أصدر محافظ المنوفية قرارات بضم المدارس التى لم تسلم للتعليم الأزهرى إلى التعليم العام بالمنوفية.

وأكد الدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم وصول 95% من الكتب الدراسية للمدارس الابتدائية والإعدادية و42% من الكتب للمدارس الثانوية بسبب إجراء تعديل على المناهج.

وفى قطاع الصحة أكد المحافظ أن القطاع فى تحسن عن الفترات السابقة، لكنه يحتاج إلى حلول على المدى الطويل أيضا، مؤكدا أنه جزءا من معوقات التحسن السريع فى قطاع الصحة، لكن الأمر يحتاج إلى استمرارية المتابعة.

حيث قام المحافظ باتخاذ الإجراءات الفورية تجاه بعض المشاكل التى تم طرحها وإحالة البعض الآخر إلى الدراسة لاتخاذ القرارات المناسبة بما يتفق مع اللوائح والقوانين المنظمة، وأكد المحافظ على أهمية دور القوى السياسية والأحزاب فى مسيرة التنمية، مشيراً إلى أن الدولة تفتح ذراعيها لكل الإسهامات والآراء البنائة.

كما أكد فى حديثه أهمية دعم كل القوى المناصرة والفاعلة المكونة للاتجاهات السياسية، مشيراً إلى دور هذه القوى فى دعم الاتجاهات الفكرية من أجل التصدى لقوى الشر والعدوان التى تحاول النيل من مسيرة الأمة وإعاقة تقدمها، مشيرا إلى أنه بفضل النوايا الطيبة والإصرار المخلص من المواطنين الشرفاء سيحمل لنا المستقبل القريب كل الخير لمصرنا الحبيبة.