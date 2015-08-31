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إخلاء مواطنة من الإمارات لعلاجها بالأحساء

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إخلاء مواطنة من الإمارات لعلاجها بالأحساء إخلاء مواطنة من الإمارات لعلاجها بالأحساء

    وصلت ظهر الجمعة طائرة الإخلاء الطبي التي نقلت مواطنة سعودية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مستشفيات محافظة الأحساء إثر تعرضها لعارض صحي أدخلها مستشفى راشد بدبي، وذلك بتوجيه ومتابعة من د. محمد بن خالد العبدالعالي مدير "صحة الأحساء".

وأوضح نظمي بن خالد الشريدي مدير إدارة الطوارئ والأزمات أن الطائرة وصلت أمس عند الساعة 12:30م مطار الأحساء، حيث كان في استقبالها فريق من إدارة الطوارئ والذي تمكن من نقلها بنجاح إلى المستشفى.

وأشار الشريدي إلى أن د. العبدالعالي تابع عملية الإخلاء أولاً بأول منذ صدور الموافقة على إخلاء المريضة حتى نقلها بالإخلاء الطبي ووصولها للمستشفى، وقد أوصى الجهات المعنية بمتابعة حالتها وتقديم العلاج والرعاية الصحية اللازمة لها.

يذكر أن المواطنة البالغة من العمر 14 عاماً قد أدخلت طوارئ مستشفى راشد بدبي في تاريخ 10/ 8/ 2015 وهي تشتكي من الكحة وارتفاع في درجة الحرارة لمدة أسبوع ومن خلال الأشعة تبين وجود التهاب رئوي فصي في الرئة اليمنى ثم على إثره وضع جهاز تنفس صناعي بسبب نقص الأكسجين بالدم وإدخال انبوب رئوي.

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