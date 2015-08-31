وزير الحج يستأنف جولاته التفقدية على أرباب الطوائف

استأنف وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار، أمس جولاته التفقدية على مؤسسات أرباب الطوائف، للوقوف على جاهزية ومتابعة الاستعدادات المبكرة لجميع المؤسسات في نطاق إشراف الوزارة لموسم حج هذا العام 1435ه، حيث زار مقر النقابة العامة للسيارات ومكتب الزمازمة الموحد بمكة المكرمة.

وتابع وزير الحج خلال تفقده النقابة العامة للسيارات العرض الموجز عن قسم التذاكر والاعتمادات وأبرز الأعمال التي يقوم بها وعرض لملامح الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام 1436ه، وما اشتملت عليه من محاور وأهداف، قدمها مدير التشغيل الميداني بالنقابة المهندس علاء حكيم، وأكد على أن يكون الأداء متميزا مع حج بدون حوادث والاهتمام بتوظيف السعوديين، لافتاً إلى أهمية الاهتمام بالمظهر الداخلي والخارجي للحافلات وتدريب جميع الكوادر العاملة وحسن الاستقبال والترحيب بالحجاج.

واستمع إلى أبرز مطالب شركات نقل الحجاج، من خلال الكلمة التي ألقاها المتخصص في شؤون نقل الحجاج عبدالله علوي، صوالتي تناول فيها وضع الشركات ومتطلباتهم.

وزار وزير الحج مصنع تعبئة ماء زمزم بمكة المكرمة التابع لمكتب الزمازمة الموحد، وقف خلالها على سير العمل من خلال الإنتاج والتشغيل والطاقة الاستيعابية للمصنع وكامل جاهزية المكتب واستعداداته بالترحيب وسقيا حجاج بيت الله الحرام بمراكز التوجيه بمداخل مكة المكرمة. كما وقف على اكتمال تنفيذ أعمال المصنع المشتمل على خطين للإنتاج، ينتج كل خطٍ منهما نحو 2000 عبوة في الساعة بحد أدنى، ومنطقة تخزين وخدمات ومرافق وفق أعلى المواصفات الفنية والمعتمدة من مركز أبحاث زمزم بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ويخدم المشروع سقيا حجاج بيت الله الحرام وفق منظومة متكاملة من الأيدي العاملة ووسائل التوزيع والنقل الحديثة بالمكتب.

ووجه وزير الحج بضرورة تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد كسباً لرضا الحجاج وتكثيف الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لتهيئة جميع الطاقات لاستقبال ضيوف الرحمن وحسن استقبالهم وتوديعهم بما يعكس القيم الإسلامية الأصيلة في الضيافة، ليحملوا معهم أفضل الانطباعات عن الأراضي المقدسة وأهلها، وحث وزير الحج على بذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني والإخلاص في أداء الواجب تجاه حجاج بيت الله الحرام، واستشعار عظم المسؤولية العظيمة التي أوكلها الله سبحانه وتعالى لحكومة وشعب هذه البلاد المباركة لخدمة ضيوف الرحمن، وأكد أن الوزارة تقف جنباً إلى جنب مع جميع المؤسسات في سبيل دعم تلك الجهود والوصول بها إلى أفضل مستويات.