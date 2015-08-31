«الخدمة المدنية» تدعو الخريجات الجامعيات للتقدم على 408 وظائف تعليمية لمادة الرياضيات

الرياض - سلطان العثمان

دعت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة التعليم الخريجات الراغبات في التقدم للوظائف التعليمية (نساء) لمادة الرياضيات في المرحلتين الثانوية والمتوسطة ممن تتوافر لديهن الدرجات العلمية والتخصصات المحددة بدليل التخصصات؛ لشغل الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية، من الحاصلات على الدرجة الجامعية من مختلف الجامعات داخل المملكة أو خارجها (يشترط توافر قرار معادلة من وزارة التعليم العالي للحاصلات على درجاتهن العلمية من خارج المملكة). وبلغ عدد الوظائف (408) وظائف بالمستوى الخامس حسب لائحة الوظائف التعليمية وللمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع وزارة الخدمة المدنية على الرابط التالي: WWW.MCS.GOV.SA.