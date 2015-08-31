فيصل بن خالد ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد السباعي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أمس بمكتبه بالإمارة شقيق الشهيد علي بن جعفر السباعي أحمد بن جعفر السباعي يرافقه الطفل ثامر بن علي السباعي ابن الشهيد.

وقدم سموه تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد لأسرة الشهيد، موضحاً سموه أن الشهيد بطل من أبطال الوطن لحق بإخوانه الشهداء الذين استشهدوا في ميدان العز والشرف.

وعبر شقيق الشهيد عن شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة على نقله تعازي القيادة، مؤكد أن أخاه نال شرف الشهادة دفاعاً عن هذا الوطن الشامخ، داعياً الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد، وسمو أمير المنطقة من كل مكروه.

كما استقبل أمير منطقة عسير أمس في مكتبه وفدا من مشايخ قبائل شمر والذين قدموا لزيارة المنطقة.

وعبر الوفد عن استنكاره لما حدث من تفجير لمسجد قوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة، وقال أعضاء الوفد "إن هذا العمل لا يمت للإسلام ولا لتعاليمه بصلة، وأن هذا الفعل هو من فعل الخوارج، مؤكدين أن جميع أفراد هذا الوطن الغالي جسد واحد يربطهم الدين أولاً والأرض والدم".

وأثنوا على ما شاهدوه من إنجازات تنموية وحضارية في منطقة عسير ونقلة نوعية في العمل السياحي واستغلال ما تتميز به المنطقة من طبيعة خلابة ومناطق جذب سياحي.

داعين الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم.

من جهة ثانية، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمس بمكتبه بالإمارة مدير جامعة الملك خالد د. عبدالرحمن الداود.

وقدم مدير الجامعة خلال اللقاء شرحاً مفصلاً عن آلية القبول وأعداد المقبولين والمقبولات للعام الجاري، إضافة إلى العديد من الخدمات الإلكترونية والتي تسهم في سرعة إنجاز المعاملات.

وتمنى سمو أمير المنطقة التوفيق والسداد لجميع منسوبي الجامعة.

كما استقبل سمو أمير منطقة عسير أمس بمكتبه بالإمارة رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ عبدالعزيز بن صالح الراجحي يرافقه عدد من القضاة.

وبارك سمو أمير منطقة عسير للشيخ الراجحي تعيينه حديثاً رئيساً لمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير، متمنياً له دوام التوفيق في مهام عمله الجديد.

وأعرب الشيخ الراجحي عن شكره لسمو أمير المنطقة، وحسن استقباله داعياً من الله العون على إحقاق الحق في ظل القيادة الرشيدة والتي تأسست على هذا النهج القويم.