61 مليون ريال لمشروعات جديدة للمياه والصرف بالشرقية

وقع وزير المياه والكهرباء م. عبدالله بن عبدالرحمن الحصين مؤخراً 8 عقود لمشروعات المياه والصرف الصحي بالمنطقة الشرقية بتكلفة إجمالية بلغت 59.594.676 ريالاً، وذلك بالتعاقد مع شركات وطنية متخصصة لتقوم بتنفيذ مشروعات خلال مدد زمنية مختلفة.

وأوضح مدير عام المياه بالمنطقة الشرقية المكلف م. حمد بن عبدالرحمن الوابل أن العقود اشتملت على عقد مشروع استكمال الأعمال المتبقية لبرج المياه (المعلم) بمحافظة الخبر بقيمة إجمالية بلغت 32.046.890 ريالاً ومدة العقد سنة ونصف، وعقد مشروع تنفيذ التوصيلات المنزلية للصرف الصحي والتمديدات اللازمة بمحافظة الأحساء "الجزء الثاني" بمبلغ 10.393.900 ريال، ومدة العقد ثلاث سنوات، وعقد مشروع حفر 21 بئرا تدعيمية بالدمام والخبر والقطيف بمبلغ 4.595.150 ريالاً ومدة العقد سنة واحدة، وعقد مشروع استكمال إمداد المواطنين بالمياه في مناطق متفرقة بمحافظة الأحساء "الجزء الثاني" بمبلغ 3.610.880 ريالاً ومدة العقد ثمانية أشهر.

كما تضمنت العقود مشروع إمداد المواطنين بالمياه في القرى الشرقية (أ) والقرى الشرقية (ب) بمحافظة الأحساء "الجزء الأول" بمبلغ 3.310.472 ريالاً، ومدة العقد سنة واحدة، وعقد مشروع إمداد المواطنين بالمياه في قرى وهجر محافظة حفر الباطن "الجزء الثالث" بمبلغ 2.384.484 ريالاً، ومدة العقد سنة واحدة، وعقد اتفاقية الخدمات الهندسية الاستشارية للإشراف على تنفيذ توسعة محطة المعالجة الثنائية بصفوى "الجزء الأول" بمبلغ 2.258.250 ريالاً، ومدة العقد سنة وثلاثة أشهر، وعقد مشروع تطوير واستبدال وتركيب بعض أجزاء من المحطة المركزية بمدينة الدمام وذلك بنظام الشراء المباشر بمبلغ 994.650 ريالاً، ومدة العقد ثلاثة أشهر.

كما وقع المهندس الحصين أربعة عقود أخرى بمبلغ إجمالي بلغ 1.629.138 ريالاً، وشملت عقد تأمين مياه محلاّة بموقع محطة الإمداد المركزية بمحافظة الخفجي وذلك بنظام الشراء المباشر بمبلغ 495.000 ريال، ومدة العقد ثلاثة أشهر، وعقد مشروع تطوير مصب الشاحنات بوحدات التنقية الميكانيكية بمدينة الدمام وذلك بنظام الشراء المباشر بمبلغ 393،148 ريالاً، ومدة العقد شهر واحد، وعقد عملية إفراغ وإتلاف إسطوانات غاز الكلورين السام وتسليم شهادات لها وذلك بنظام الشراء المباشر بمبلغ 376.000 ريال ومدة العقد ستة أشهر، وعقد مشروع تطوير مصب الشاحنات للجزء الخارجي بوحدات التنقية الميكانيكية بمدينة الدمام وذلك بنظام الشراء المباشر بمبلغ 364.990 ريالاً ومدة العقد شهر واحد.