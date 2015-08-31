مجموعة الخدمة الميدانية «1» تستقبل طلائع الحجاج الأتراك

بدأت مجموعات الخدمات الميدانية رقم "1" بمؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي اوروبا واميركا واستراليا استقبال طلائع الحجاج الاتراك القادمين لأداء فريضة حج هذا العام وذلك بحضور القنصل العام التركي الاستاذ فكرت اوزور وملحق الشؤون الدينية الثقافية التركي وعدد من اعيان وعمد الاحياء بمكة المكرمة

ويتضمن برنامج هذا العام وفقا لما أوضحه رئيس المجموعة المطوف احمد بن صالح حلبي العمل على خلق حلقات تواصل واتصال بين رئيس وأعضاء مجموعة الخدمة والحجاج، لإشعارهم بأنهم داخل وطنهم وبين ذويهم.

ولفت إلى استقبال الحجاج بمياه زمزم باستخدام "الدورق والطاسة" كتعبير على استمرار المطوفين في الحفاظ على تراث آبائهم وأجدادهم، فيما يقوم على عملية السقيا أشخاص مؤهلون يرتدون الزي التقليدي للزمازمة، لتكون أولى قطرات المياه التي يشربها الحاج من مياه زمزم. واوضح أن عدد الحجاج الذين تتشرف مجموعة الخدمة الميدانية يبلغ 4000 حاج من تركيا مشيرا إلى انه تم تقديم الضيافة المكية لهم أثناء استقبالهم، ومنحهم باقات من الورود.