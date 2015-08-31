اتفاقية سعودية أممية لتوفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات لليمن

كشف د. علاء العلواني مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، عن وجود تعاون مشترك بين قوات التحالف المشتركة والأمم المتحدة لتوفير الممرات الآمنة في اليمن وإيصال المساعدات الإغاثية الطبية.

وقال العلواني ل"الرياض": إن منظمة الصحة لم تتأخر كثيرا في توقيع اتفاقية مع مركز الملك سلمان لتقديم المساعدات للشعب اليمني.

تحريض طائفي من المتمردين لإشاعة الفتنة والقتل على الهوية

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي امس المصاحب لتوقيع الاتفاقية التي جمعت مركز الملك سلمان الاغاثي بمنظمة الصحة العالمية لدعم الشعب اليمني.

وقال د. عبدالله الربيعة المشرف العام على المركز المستشار في الديوان الملكي، إن من ضمن بنود هذه الاتفاقية دعم وتأهيل المستشفيات بالإضافة إلى ما سنقدمه ويقدمه مركز الملك سلمان، وتم بالتنسيق مع القطاع الصحي اليمني لتحديد الاحتياجات لأحد مستشفيات عدن ومن ضمن ذلك شراء بعض الأجهزة، وتأهيل القوى العاملة. وأضاف أن هذه الاتفاقية أمل أن تغطي احتياجات سبعة ملايين ونصف المليون مواطن.

الى ذلك كشفت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، عن رصدها للجوء مليشيات الحوثي وصالح إلى إشاعة الكراهية داخل المجتمع اليمني عبر نشرها سياسة التحريض الطائفي والمذهبي والمناطقي.

واستغلال منابر المساجد للدعوة إلى القتل على الهوية وعلى الأساس العرقي والمذهبي والطائفي.